Tokyo 2020: due dei tre nuovi positivi sono calciatori

Cresce la preoccupazione a Tokyo a causa delle positività riscontrate all’interno del Villaggio Olimpico a meno di una settimana dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi.

Nella mattinata italiana di domenica era stata diffusa la notizia di tre contagi accertati, due atleti residenti al Villaggio e uno no, appartenenti allo stesso team.

Poche ore dopo si è saputo qualcosa di più. La nazione interessata è il Sud Africa e gli atleti in questione sono calciatori.

Si tratta, come riporta l’agenzia Reuters, di Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi. Non rivelato il nome del terzo atleta che non si trova nella struttura situata nella baia di Tokyo.

Situazione in continuo aggiornamento e molto delicata, in particolare per la spedizione sudafricana, dopo che già la squadra di rugby a 7 dei ‘Bafana Bafana’ è stata messa in quarantena dopo che, una volta atterrata a Tokyo, è stata accertata una positività al Covid-19 di un passeggero non legato alla squadra a bordo del volo.

“È una situazione sfortunata, ma non c’è un vero motivo di allarme”, ha affermato Patience Shikwambana, capo missione del team del Sudafrica alle Olimpiadi di Tokyo.



OMNISPORT | 18-07-2021 15:13