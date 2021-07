Tokyo 2020, incredibile argento di Giorgia Bordignon

Meraviglioso e inaspettato argento di Giorgia Bordignon a Tokyo 2020. L’Azzurra è arrivata seconda nella finale del sollevamento pesi femminile, categoria 64 kg, alzando un totale di 232 kg.

La Bordignon ha chiuso alle spalle della canadese Maude Charron, medaglia d’oro, e davanti alla taiwanese Chen, bronzo.

La 34enne di Arsago Seprio ha compiuto l’impresa stabilendo un doppio record italiano: 104 kg nello strappo e 128 nello slancio (dopo l’esercizio riuscito si è lasciata andare ad un pianto di gioia)

Sesta ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, la Bordignon si è da tempo trasferita in Puglia per allenarsi: in carriera ha conquistato anche un argento e due bronzi agli Europei di sollevamento pesi.

L’Italia della pesistica si riscopre forte, 37 anni dopo l’oro di Oberburger alle Olimpiadi di Los Angeles: dopo il bronzo di Mirko Zanni, è arrivato l’altrettanto eccezionale argento della Bordignon.

Si tratta della dodicesima medaglia per la delegazione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020: per ora l’Italia ha conquistato un oro, cinque argenti e sei bronzi.

27-07-2021