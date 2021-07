Nella squadra degli Stati Uniti del salto a ostacoli che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 c’è anche Jessica Springsteen. La 29enne figlia del Boss, Bruce, parteciperà ai Giochi con Kent Farrington, Laura Kraut e McClain Ward. Per Jessica sarà la prima Olimpiade, dopo essere stata riserva a Londra 2012 e non essere stata presa in considerazione per Rio 2016.

OMNISPORT | 06-07-2021 14:09