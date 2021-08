Tokyo 2020, Kevin Durant: "Team USA non molla mai"

Team USA si è trovato in una situazione molto difficile nelle semifinali contro l‘Australia, sotto 41-26 durante il secondo quarto. L’Australia aveva già sconfitto Durant e compagni alla vigilia della Kermesse a 5 cerchi, e dunque la situazione sembrava davvero disperata.

Ma grazie ad una super difesa ed alla leadership di Kevin Durant, Team USA è riuscito a rimontare e a sconfiggere l’Australia per 97-78. L’ultimo ostacolo ora si chiama Francia, squadra che ha battuto anche i nostri azzurri nel percorso verso la finale del torneo Olimpico. Durant, miglior realizzatore dei suoi con 23 punti, ha commentato in questo modo la vittoria:

“Siamo già stati sotto di 15 punti in diverse occasioni prima di questa e abbiamo sempre rimontato. Molti dei nostri giocatori si sono trovati in situazioni di questo genere durante la loro carriera, dunque sappiamo come toglierci dagli impicci. Pop ci ha detto di scendere in campo aggressivi e con la faccia tosta. Noi lo abbiamo fatto, per questo ne siamo usciti vittoriosi”.

A queste parole fanno eco anche quelle di coach Popovich:

“Diciamo la verità: siamo stati sotto di 15 punti a causa della nostra difesa. In seguito durante gli ultimi minuti del secondo quarto e nel terzo i ragazzi sono stati fantastici”.

Ora manca solo un atto per decretare il prossimo campione olimpico, atto che si giocherà sabato 7 agosto alle ore 4.30 ore italiane.

05-08-2021