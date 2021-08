Tokyo 2020, la doppia impresa dell'eterno Andrew Hoy

L’Italia sportiva non ha ancora smesso di celebrare Federica Pellegrini, che a Tokyo 2020 non ha conquistato una medaglia, ma è diventata la prima donna nella storia del nuoto a raggiungere la finale olimpica nella stessa specialità, i 200 stile libero, per cinque edizioni consecutive, da Atene 2004 a Tokyo 2020.

Un mito vivente dello sport, che ha però deciso di abbandonare l’attività agonistica. Non sembrano invece essere queste le intenzioni di Andrew Hoy.

Il cavaliere australiano ha infatti aggiornato i propri, incredibili numeri toccando quota sei medaglie in otto edizioni dei Giochi.

Sì, otto, perché il debutto avvenne a Barcellona 1992. Quasi trent’anni dopo, Andrew è ancora sulla cresta dell’onda, nonostante i 62 anni compiuti lo scorso 8 febbraio.

A Tokyo l’australiano ha conquistato due medaglie nell’equitazione, un argento nel concorso a squadre e un bronzo nell’all-around, diventando il più anziano medagliato nella storia dei Giochi dal 1968, quando lo svizzero Louis Noverraz vinse l’argento nella vela a 66 anni, per quello che resta un primato di longevità olimpico-sportiva ancora ineguagliato.

Hoy, intanto, ci scherza sopra: “Quando ho iniziato in questo sport ero orgoglioso di essere il più giovane della squadra. Quando mi incontrano nel Villaggio mi chiedono cosa sto facendo lì, se sono un funzionario, e gli dico di no, sono un atleta”.

Prima del doppio bronzo giapponese Hoy aveva vinto tre medaglie d’oro, a Barcellona nel concorso completo a squadre, ad Atlanta 1996 nel completo a squadre, a Sydney 2000 ancora l’oro nel completo a squadre e quella d’argento nel concorso completo individuale.

Abbastanza per far sentire più giovane il kuwaitiano Abdullah Al-Rashidi, che a Tokyo, all’età di… appena 57 anni, ha bissato il bronzo nello skeet vinto a Rio

OMNISPORT | 02-08-2021 20:36