Tokyo 2020, quanto darà il CONI ai medagliati azzurri

Tutti gli azzurri andati a medaglie oltre le medaglie stesse avranno dei premi in denaro. Premi che rispetto a Rio 2016 sono aumentati del 20% (aumento lordo).

Chi ha vinto l’oro percepirà 180 mila euro, chi l’argento 90mila e chi il bronzo 60 mila. Unendo staffette e competizioni di squadra: le 40 medaglie costeranno 70 premi, di cui 18 per l’oro, 16 per l’argento e 36 per il bronzo.

Per gli ori ci sarà quindi una spesa di tre milioni e 240 mila euro, per gli argenti di un milione e 440 mila, per i bronzi di due milioni e 160 mila.

OMNISPORT | 09-08-2021 09:42