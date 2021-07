Tokyo 2020, seconda vittoria per l'Italvolley femminile

L’Italia soffre un po’ nei primi due set ma poi domina alla distanza la Turchia nella seconda partita del girone olimpico del torneo femminile di pallavolo. 3-1 il punteggio per le azzurre di Mazzanti che nel primo set hanno avuto anche 8 punti di vantaggio ma poi sono state quasi totalmente rimontate finendo però per vincere il parziale per 25-22. Il secondo set è punto a punto e se lo aggiudicano le turche per 25-23, ma sul 20-19 del terzo set le azzurre cambiano marcia e incamerano gli ultimi due parziali per 25-20 e 25-15. Inarrestabile, come al solito, Paola Egonu, autrice di 29 punti. Prossima avversaria delle italiane l’argentina alle 2 della notte italiana di giovedì.

OMNISPORT | 27-07-2021 12:16