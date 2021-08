Tokyo 2020: sport di squadra, fiasco totale degli Azzurri

Flop delle squadre azzurre a Tokyo 2020. L’Italia presentava al via sei compagini: il volley maschile e femminile, il Settebello di pallanuoto, la Nazionale di basket, il basket 3×3 femminile e il softball. Nessuna delle Nazionali è riuscita ad arrivare a medaglia: da questo punto di vista, Tokyo 2020 ha eguagliato il record negativo di Pechino 2008.

Fatali i quarti di finale per buona parte delle nostre formazioni. Nel basket l’Italia di Sacchetti è uscita a testa alta contro la Francia dopo una qualificazione alle Olimpiadi che sapeva già di impresa. Nel volley l’amarezza è evidente: dal 1996 gli uomini, sconfitti dall’Argentina, erano sempre riusciti ad arrivare nella semifinale olimpica, mentre le donne, travolte dalla Serbia, sembravano finalmente mature per una medaglia con una fuoriclasse come Paola Egonu in squadra. Stop anche per la pallanuoto, che si è dovuta inchinare ai campioni olimpici in carica della Serbia.

Avventura finita ai quarti di finale anche per il basket 3×3, mentre le ragazze del softball, campionesse d’Europa, hanno sempre perso nel round robin. La maledizione dei quarti ha colpito anche l’accoppiata Nicolai-Lupo nel beach volley, che ha avuto la sfortuna di incontrare i qatarioti Cherif-Ahmed, i più forti del mondo.

OMNISPORT | 04-08-2021 17:11