Tokyo 2020, Zazzeri: "Domani dovrò migliorare me stesso"

Al Tokyo Aquatics Centre è stato il giorno dei 50 stile libero che hanno aperto l’ultima sessione di batterie.

Tra gli uomini più veloci al mondo c’è stato anche un bravissimo Lorenzo Zazzeri, che si è qualificato per la semifinale del 50 stile libero con il nono tempo. Ricordiamo che, soltanto tre giorni fa, l’azzurro aveva conquistato il titolo di vice campione olimpico con la staffetta 4X100.

Il 26enne di Firenze, sesto agli Europei di Budapest dov’è stato bronzo con la 4×100 sl, ha chiuso la prova odierna in 21”86, eguagliando così il primato personale.

“Sono contentissimo della qualificazione e del tempo, malgrado una partenza imperfetta che mi ha fatto lasciare qualche centesimo sul blocco – ha spiegato alla FIN il portacolori dell’Esercito e RN Florentia – Le sensazioni in acqua sono state positive, come negli giorni scorsi. Domani mi gioco il passaggio in finale, per riuscirci devo migliorare me stesso, ma la mattina cambia i parametri: potrebbero esserci delle sorprese”.

OMNISPORT | 30-07-2021 13:55