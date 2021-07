Tokyo, 54 anni di differenza tra la più giovane e la più anziana

A Tokyo ci saranno tanti partecipanti, ma solo due potranno essere la più giovane e la più anziana delle Olimpiadi. La più piccola sarà Hend Zaza, che ha appena 12 anni e gioca a ping pong. E’ dovuta scappare da Hama, città siriana nota per i frequenti bombardamenti. Adesso è a Tokyo e nonostante l’età ha grandi ambizioni.

La più anziana sarà invece Hanna Mary, che a dicembre spegnerà 67 candeline. L’australiana parteciperà alle Olimpiadi per la sesta volta in carriera ma nel tempo libero è nonna di tre nipoti. Alla sua età non ha alcuna intenzione di smettere e vuole dimostrare agli altri quanto non conti la carta d’identità, ma solo le motivazioni.

OMNISPORT | 22-07-2021 19:26