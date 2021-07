Tokyo, Malagò si sbilancia e fa le previsioni sulle medaglie

Giovanni Malagò si sbilancia e parla delle possibili chance azzurre a Tokyo 2020.

“Secondo me, visto e considerato che ci manca da quasi un secolo la medaglia nel tennis, sia nel singolo maschile che nel doppio ce la possiamo giocare. Se parliamo di sorprese, punterei anche sui nostri golfisti”.

L’ha detto al termine dell’evento di presentazione del progetto Educamp. Non solo in numero uno del CONI, a “Il Messaggero”, ha anche parlato della gestione della questione razzismo affrontata a Euro2020: “La questione dell’inginocchiamento o meno? Era meglio avere la nostra linea, senza accontentare questo e quello. Non l’abbiamo gestita benissimo”.

OMNISPORT | 01-07-2021 13:03