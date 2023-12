Tombolini torna ad arbitrare a 62 anni, da Trezeguet e Vieira agli allievi marchigiani

Il fischietto di Jesi, dopo le esperienze da moviolista in Rai e una parentesi ping-pong, torna ad indossare la giacchetta nera e al suo primo amore

03-12-2023 13:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Nell’ultima sua partita di serie A, il 30 aprile 2006, aveva avuto a che fare con campioni come Trezeguet e Vieira (Siena-Juventus 0-3), l’addio al fischietto l’aveva dato in B nel maggio dello stesso anno, in Vicenza-Albinoleffe 0-0 ma la passione per l’arbitraggio Daniele Tombolini se l’è portata dietro per sempre e ora,a 62 anni, è tornato al suo primo amore.

Tombolini è tornato ad arbitrare negli Allievi

Dopo aver esercitato per anni il ruolo di moviolista e opinionista arbitrale della Rai (Notti Mondiali, Novantesimo minuto, Domenica Sportiva, RAI2, Quelli che il calcio) e dopo una parentesi agonistica col ping-pong come tesserato del club di Senigallia, Daniele Tombolini, 62 anni, iscritto alla sezione Aia di Jesi, si è messo di nuovo la divisa per arbitrare nella categoria Allievi.

La settimana scorsa è stato a Moie per Moie Vallesina – Filottranese, ieri pomeriggio era al ‘Mosconi’ di Jesi, per Jesina – Monserra. Enologo di professione, Tombolini in carriera ha diretto 151 gare in Serie A e 130 in Serie B in 13 anni di carriera.Il debutto in serie A il 23 gennaio 1994 in Foggia-Lecce (5-0).

Tombolini ha ammonito due ragazzi, dando l’esempio a piccoli e grandi

Dopo il triplice fischio finale della gara finita 4-3 per i padroni di casa, Tombolini, si è mostrato molto contento per aver assistito ad una bella partita, corretta, con solo due cartellini gialli e senza le intemperanze dei genitori sugli spalti.

Prima della partita ha chiamato dentro lo spogliatoio i due guardalinee, che in queste categorie sono di parte, dicendo loro che potevamo anche andare al di là della semplice segnalazione della palla che terminava a lato, indicando di chi era la rimessa. Aggiungendo: “Con onestà, perchè se cercate di imbrogliarmi non vi darò più retta”.

La soddisfazione della sezione Aia di Jesi

«Per noi – ha spiegato Massimiliano Rossi, Presidente della Sezione di Jesi – è motivo di grande orgoglio accogliere Daniele nella Sezione di Jesi. Darà certamente una grande mano a maggior ragione perché ha scelto di tornare senza un ruolo specifico. Un associato che dà lustro e prestigio a Jesi, non solo alla Sezione. La sua è voglia di tornare a far parte di un gruppo, di mettere la sua esperienza al servizio dei ragazzi, di arbitrare. Sono sicuro che sarà una presenza utile anche per aiutarci a reclutare nuovi arbitri in città e in provincia».