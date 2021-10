Tommasi: "I mondiali ogni due anni una difficoltà in più per il club"

27-10-2021 18:41

“L’idea di disputare il mondiale ogni due anni, è legata all’esperienza lampo della Superlega”. Lo ha detto Damiano Tommasi, intervenendo nello spazio riservato allo sport a “L’Italia con voi”, in onda domani su Rai Italia. Secondo l’ex giocatore della Roma e della Nazionale ed ex presidente dell’Associazione Italiana Calcioatori “i motivi che ne giustificano l’idea sono gli stessi che ne giustificano l’opposizione. È chiaro che federazioni e club vedono questa come un’ingerenza nella loro attività quotidiana, con evidenti difficoltà di gestione durante l’anno. Difficoltà che vanno dalle giornate che i giocatori stipendiati dai club passano con le rispettive nazionali, ai calendari intasati che lasciano sempre meno spazio ai rispettivi campionati”.

