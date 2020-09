Tonali al Milan, il commento di Galliani

L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani in un’intervista al quotidiano Libero ha commentato l’arrivo ormai imminente di Sandro Tonali in rossonero: “Giocatore bravissimo. Ma non mi sembra il nuovo Pirlo. Se dovesse arrivare davvero sarei molto felice, essendo milanista fin da piccolo darebbe un valore aggiunto alla squadra”.

Su Ibrahimovic: “10 anni dopo torna al Milan, una bella ricorrenza. E’ un giocatore che ha dimostrato di fare la differenza in campo e nello spogliatoio. Gli voglio molto bene”.

Il binomio perfetto con Silvio Berlusconi: “Il segreto dei nostri successi? Berlusconi è un fuoriclasse assoluto. Io ho vissuto le sue quattro vite: la prima, quando faceva il costruttore, la seconda a capo del gruppo Mediaset, la terza al Milan e infine la quarta in politica. In tutti questi anni ho avuto la buona sorte di essere al suo fianco e la chimica ha funzionato”.

OMNISPORT | 01-09-2020 10:52