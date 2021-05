Tonali non convocato per Torino-Milan: trauma contusivo a un ginocchio

Zlatan Ibrahimovic non c’è, e non è una sorpresa: lo aveva già preannunciato ieri Pioli in conferenza stampa. Ma nella lista dei convocati diramata dal Milan a poche ore dalla trasferta di Torino contro i granata manca anche un altro nome: quello di Sandro Tonali.

L’ex centrocampista del Brescia, come riporta ‘Milannews’, è assente a causa di un trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato durante l’allenamento di ieri. E dunque non potrà che guardare i propri compagni da casa.

Da capire ora quali saranno i tempi di recupero di Tonali, tenendo in considerazione le partite ravvicinate che attendono il Milan in questo finale di campionato: dopo il Torino toccherà al Cagliari, di scena a San Siro domenica sera nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A.

Tonali sarebbe in ogni caso partito dalla panchina contro il Torino, alle spalle della coppia titolare del centrocampo formata da Bennacer e Kessie. Ma si tratta di una defezione che diminuirà il potere di scelta di Pioli durante il corso dei 90 minuti.

OMNISPORT | 12-05-2021 12:06