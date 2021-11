Tonali: "Non siamo preoccupati ma dobbiamo rialzarci"

28-11-2021 18:59

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato dopo il ko in casa contro il Sassuolo: “Ci ha fatto male non gestire il vantaggio dell’1-0 e subire una rete dopo tre minuti. Questo ci ha influenzato; poco dopo è arrivato l’1-2 e non abbiamo più reagito. Non abbiamo avuto una reazione all’altezza del Milan. Anche oggi abbiamo preso 3 gol, abbiamo fatto tanti errori”.

A Dazn, il giocatore rossonero spera in una immediata reazione contro il Genoa di Shevchenko: “Giochiamo subito e si può subito reagire. Dobbiamo vincere, questo è il nostro obiettivo. Non credo ci sia stato un rilassamento. Siamo professionisti. La vittoria di Madrid ci dà fiducia e non ci deve fare rilassare. Il problema è stato subire due gol ravvicinati e non riuscire ad essere cinici nelle tante occasioni create. Dobbiamo rialzarci”.

