Tonali strizza l'occhio al Milan

Prima convocazione in Nazionale per Sandro Tonali, uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie B.

Il centrocampista del Brescia ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro di Coverciano: “I primi giorni sono stati molto positivi, mi hanno messo tutti a mio agio. Fino a ieri guardavo la Nazionale in televisione, qui posso solamente trarre esempio. Il mio ruolo? Posso giocare come play davanti alla difesa, ma sono cresciuto da interno”.

Tonali si è poi soffermato sulle voci di mercato che lo accostano a Juve, Milan, Napoli e non solo: “La cosa migliore da fare in questi casi è non ascoltare nulla, non mi faccio mettere in testa queste cose. La scelta più giusta è stata rimanere a Brescia, a diciassette anni era difficile giocare in Europa. Il paragone con Pirlo? Mi ispiravo a lui, ma non mi ci sono mai rivisto. Il mio modello è Gattuso per cattiveria, il Milan era la mia squadra del cuore da bambino”.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 16:35