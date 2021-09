Toni Nadal: “Federer e Rafa hanno tirato un sospiro di sollievo”

Professa grande onestà Toni Nadal parlando del k.o. di Novak Djokovic a Flushing Meadows. Secondo lo zio di Rafael infatti sia il maiorchino che Roger Federer non possono non essersi sentiti sollevati vedendo perdere il numero uno del mondo visto che così i loro primati non sono stati infranti.

“Penso che Roger Federer e Rafael Nadal abbiano tirato un bel sospiro di sollievo, così come Rod Laver, dato che i loro record sono rimasti intatti. Il prossimo anno sarà molto interessante anche per questo motivo” ha affermato Toni.

“Djokovic soffrirà per un po’ di tempo, è innegabile che sia stata una battuta d’arresto dolorosa. Allo stesso tempo, sono convinto che saprà rialzare la testa in vista del 2022. Federer, Nadal e Djokovic saranno ancora in lotta nella prossima stagione, per la gioia degli appassionati e dei loro milioni di follower in giro per il mondo” ha aggiunto l’allenatore iberico parlando delle possibili ripercussioni del k.o. del serbo.

OMNISPORT | 15-09-2021 21:57