Tony Cairoli e il suo entusiasmo per la nuova avventura

28-04-2022 10:48

Dopo essersi ritirato dalla MXGP, Tony Cairoli è pronto per vivere una nuova avventura oltreoceano.

Il nove volte campione del mondo infatti, tornerà a gareggiare in pista con il team Red Bull KTM Factory Racing per i round di apertura del campionato AMA Pro Motocross 2022 che si svolgeranno in California e, precisamente, a Pala (28 maggio) e Sacramento (4 giugno).

“Ho sempre voluto gareggiare e iniziare la stagione negli Stati Uniti, l’atmosfera è fantastica. Mi sto preparando per questo evento ma ci sono ancora delle modifiche da fare“. Queste le parole di un entusiasta Cairoli che è estremamente affascinato dalla nuova esperienza.

Nonostante il clima di euforia, il feeling con la KTM non è ancora sbocciato, anzi, persistono alcuni problemi anche se sono vissuti senza troppo stress: “Innanzitutto, va detto che la preparazione non è come quella che facevo una volta per la Coppa del Mondo; principalmente lo faccio per divertimento, che di certo è un bene, ma potrebbe sfavorirti nei risultati. Al momento non mi preoccupo di questo, non ho grosse aspettative, mi muovo un po’ troppo per i miei gusti sulla vettura. Ad ogni modo, aspettiamo di aver concluso le gare vedremo come sono andate e a che punto siamo“.

Divertimento certamente, ma l’obiettivo riguardo all’AMA Pro Motocross 2022 per Tony Cairoli è comunque ambizioso, e non potrebbe essere altrimenti per uno come lui: “Mi sto preparando ma è difficile farlo alla perfezione, in un mese, per un’intera stagione. Se finisco tra i primi cinque sarò abbastanza soddisfatto“.

OMNISPORT