Top 10 sportivi più googlati nel 2020: assente Maradona, c'è un italiano

Google ha pubblicato la classifica dei 10 sportivi più cercati nel mondo sul motore di ricerca nel 2020. Le sorprese non sono mancate, perché ovviamente questo dato statistico non si basa soltanto sul blasone del nome, ma anche su singoli eventi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Spicca però l’assenza di un’icona mondiale come Maradona, scomparso pochi giorni fa. Nella lista compare un italiano.

Primo posto per il pilota Ryan Newman. Il video del suo schianto – con tanto di giravolta e incendio – è stato il più visto dell’anno. Secondo posto per Michael Jordan, grazie al documentario sulla sua carriera. Medaglia di bronzo per il noto pugile Tyson Fury. Questo il podio degli sportivi più googlati del 2020.

Al quarto posto c’è il leggendario quarterback americano Tom Brady, marito della top model brasiliana Gisele Bundchen. Al quindo un altro pugile, Mike Tyson, che è tornato sul ring a 54 anni. Solo al sesto un calciatore, Luis Suarez, protagonista del mercato e dello scandalo esame di italiano che ha coinvolto la Juventus. Al settimo l’unico italiano della lista, ovvero Alex Zanardi, ancora ricoverato dopo il drammatico incidente di giugno. Completano la classifica l’ex cestista americano Delonte West (affetto da una malattia mentale), il quarterback dei New Orleans Saints Dreew Brees e Thiago Silva.

OMNISPORT | 13-12-2020 12:33