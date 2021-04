Top e Flop 29ª giornata: peggiori di lusso tra Milan e Juventus

C’è tanta Juventus e non poteva essere altrimenti tra i flop della 29sima giornata di campionato. Il turno prepasquale ha visto una sorpresa sgradita nell’uovo della Vecchia Signora che si è ritrovata fermata nel derby dal Toro e sempre più risucchiata nella lotta Champions laddove è entrato anche il Milan grazie a un altro pasticcio costato caro al pari di quelli dei bianconeri. Nel sabato che ha sancito, o quasi, lo scudetto dell’Inter, matematica e scaramanzia a parte, i peggiori sono davvero di lusso, tutti top player o presunti tali mentre i migliori sono gregari, quelli della classe operaia che va in paradiso.

Miglior portiere: Silvestri batte Handanovic

Ha messo le sue manone sulla vittoria del Verona a Cagliari e per di più conservando la porta inviolata, Silvestri ruba la scena anche al solito Handanovic che ha avuto meno difficoltà a disinnescare gli attacchi sterili del Bologna nel successo dell’Inter sulla strada dello scudetto a Bologna. Degne di nota le prestazioni del solito Donnarumma (Milan), Consigli (Sassuolo) e dello stesso Ravaglia (Bologna) battuto solamente dal solito Lukaku.

Miglior difensore: Glik superlativo, Di Lorenzo decisivo

Sia per vie centrali che sulle fasce prende la via della Campania la palma del top della difesa, Due gol pesanti, uno per il Benevento, l’altro per il Napoli e in messo due prestazioni importanti. Le hanno messe sul campo, Camil Glik, roccioso, falloso, spesso espulso, ma imprescindibile alfiere della difesa del Benevento di Pippo Inzaghi, pure in versione goleador. Segna un gol da tre punti e sforna un assist nella corsa alla Champions del suo Napoli, Di Lorenzo. Una partita che può rilanciare un giocatore che in questa stagione non ha mai lasciato il segno come fatto in quella scorsa.

Miglior centrocampista: Barak di un soffio su Chiesa e gli altri

Sempre più difficile scegliere il top a centrocampi vista la miriade di esterni, interni e trequartisti col vizio del gol. Uno che quest’anno segna come una punta è sicuramente Barak ancora una volta decisivo nel Verona che espugna Cagliari, come tante volte in questa stagione, il vero e forse unico bomber della squadra di Juric. Da preferire all’altrettanto solito Chiesa che oramai non basta più alla Juventus per uscire dalla crisi. Menzione anche per i vari Traore (Sassuolo), Ionita (Benevento), Pellegrini (Roma).

Miglior attaccante Muriel ma è Sanabria il top di giornata

I grandi attaccanti come sempre si contendono la palma di migliore. Sono andati a segno i big, Ronaldo sempre più leader triste della classifica cannonieri davanti a Lukaku pure lui a segno. Ma sono altri che si sono presi la vetrina, come Muriel concentrato di continuità a segno per l’Atalanta che oramai vede la Champions come pure il terzo o secondo posto. Meglio di tutti però ha fatto Sanabria, una doppietta indimenticabile nel derby, a suggellare un periodo d’oro per l’attaccante granata capace quasi di mettere in ombra al suo fianco il Gallo Belotti. Lui è il nostro migliore della 29sima giornata.

Flop: Szczesny, Hernadez, Kulusevski

Ve lo avevamo promesso, i flop di quelli da grandi squadre e non poteva essere altrimenti alla luce dei pasticci combinati da Juventus e Milan che hanno nomi e cognomi. Nel pari dei rossoneri con la Samp che li ha esclusi dalla corsa all’Inter per lo scudetto c’è tanto della frittata combinata da Theo Hernandez che ha servito a Quagliarella un assist al bacio per il gol del vantaggio ospite. Non è da meno, anzi, Kulusevski che, peraltro pure recidivo, come contro la Lazio decide di fare un retropassaggio no look ma per un avversario, in questo caso Sanabria lanciandolo a rete. A superare il biondino ex Parma, tra i flop made in Juve della giornata è Szczesny colpevole in entrambi i gol subiti dal Toro, con prese a dir poco imprecise.

SPORTEVAI | 05-04-2021 12:11