Top e flop 30ª giornata Serie A: Meret e Sommer muri, Tudor assist men, Gimenez scellerato, la spallata di Dovbyk

Trentesima giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A

Ci sono le mani di Meret e Sommer sullo scudetto. Inter e Napoli si isolano dall’Atalanta messa ko da un’altra perla di Kean per una corsa a scudetto oramai ridotta a due, azzurri e nerazzurri. L’assist per Yildiz direttamente da fallo laterale di Tudor rilancia la Juventus che però resta dietro il Bologna di Italiano che non fa sconti così come Orsolini a Venezia. E se la Roma non ferma la sua corsa sfrenata, la Lazio non sa più vincere mentre il Milan sprofonda sempre più nella sua crisi.

E allora allacciate le cinture e gustatevi i nostri attesissimi top e flop della trentesima giornata di serie A. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, né di più né di meno. Che non guastano mai, ora che siamo finalmente in primavera, sbocciano i voti e ci avviciniamo alla Pasqua, quindi tante sorprese per buoni e cattivi! In fondo è solo un gioco… del calcio!

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Top e Flop della trentesima giornata di serie A

Nico Gonzalez TOP 6,5 : sprazzi di Nico dopo il rosso con l’Argentina che sembrava prolungare l’hannus orribilis. Invece come gli altri ha beneficiato del “bonus Tudor” ripagandolo con una prestazione almeno dignitosa che non gli capitava da tanto, troppo tempo.

: sprazzi di Nico dopo il rosso con l’Argentina che sembrava prolungare l’hannus orribilis. Invece come gli altri ha beneficiato del “bonus Tudor” ripagandolo con una prestazione almeno dignitosa che non gli capitava da tanto, troppo tempo. Dimarco TOP 7 : una giornata in ufficio, nel suo ufficio, San Siro con la divisa nerazzurra d’ordinanza e una giornata di lavoro ordinaria per lui: due assist. Turno finito, si timbra il cartellino e a casa.

: una giornata in ufficio, nel suo ufficio, San Siro con la divisa nerazzurra d’ordinanza e una giornata di lavoro ordinaria per lui: due assist. Turno finito, si timbra il cartellino e a casa. Dovbyk TOP 7,5 : segna un gol pesante come un macigno dopo aver tirato una spallata alle critiche e a Baschirotto, non uno dal corpicino esile.

: segna un gol pesante come un macigno dopo aver tirato una spallata alle critiche e a Baschirotto, non uno dal corpicino esile. Gimenez FLOP 4 :

: Pedro TOP 7 : illumina l’Olimpico, rianima la Lazio per un attimo mandando in gol Marusic con un movimento e un gioco stellare. I francesi al Tour direbbero “hors categorie”.

: illumina l’Olimpico, rianima la Lazio per un attimo mandando in gol Marusic con un movimento e un gioco stellare. I francesi al Tour direbbero “hors categorie”. Joao Felix FLOP 5 : canna un’altra partita, l’ennesima nonostante continui a godere di una fiducia a questo punto immotivata da parte del suo allenatore.

: canna un’altra partita, l’ennesima nonostante continui a godere di una fiducia a questo punto immotivata da parte del suo allenatore. Koopmeiners FLOP 5 : eh niente nemmeno la ventata di novità che ha portato Tudor lo ha risollevato e risvegliato dal torpore che va avanti praticamente dal giorno in cui ha lasciato Bergamo e ha messo piede a Torino. Irrecuperabile.

: eh niente nemmeno la ventata di novità che ha portato Tudor lo ha risollevato e risvegliato dal torpore che va avanti praticamente dal giorno in cui ha lasciato Bergamo e ha messo piede a Torino. Irrecuperabile. Kean e Orsolini TOP 8,5: per motivi diversi e con maglie diverse regalano due perle di rara bellezza dal valore inestimabile di tre punti nella corsa al sogno Champions.

Top flop Allenatori: la cura Tudor, la noncuranza di Conceicao

FLOP CONCEICAO – se ti stai giocando le chance di Europa in classifica, va a Napoli contro la seconda in classifica e pensi quasi esclusivamente alla Coppa Italia, seppur derby, regalando il primo tempo agli avversari, allora è accanimento terapeutico. In bambola.

– se ti stai giocando le chance di Europa in classifica, va a Napoli contro la seconda in classifica e pensi quasi esclusivamente alla Coppa Italia, seppur derby, regalando il primo tempo agli avversari, allora è accanimento terapeutico. In bambola. TOP TUDOR – in una settimana ha fatto quel poco che è bastato per ottenere tanto: la porta nuovamente inviolata, i tre punti e una fiducia rinnovata. Poi come batte i falli laterali lui non li batte nessuno. + 1 al Fantacalcio!

Supertop 30ª giornata: Meret e Sommer

Ci hanno messo le manone a poche ore di distanza gli uni dagli altri. Per una volta i Lukaku, i Politano, i Frattesi e gli Arnautovic del caso lasciano spazio ai loro portieroni che si prendono il giusto scenario svolazzando qua e là a prender palloni. E se Yan toglie dagli angoli il 2-2 di Lucca prima e Solet poi, c’è Alex che nega a Gimenez la gioia del gol ritrovato, peraltro dal dischetto. Mani sullo scudetto!

Superflop 30° giornata: Gimenez

Ma vale la pena litigare, chiedere, elemosinare un rigore se poi lo batti con quella poca cattiveria come un dopolavorista a fine turno? No, non ha senso.