Juventus-Genoa, moviola: perché il gol di Yildiz non era regolare

La prova dell’arbitro Rapuano all’Allianz nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Rimini ha ammonito quattro giocatori

Antonio Rapuano, la scelta di Rocchi per Juventus-Genoa, è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronautica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli ma come se l’è cavata all’Allianz Stadium?

I precedenti di Rapuano con Juventus e Genoa

Cinque i precedenti col Genoa: due vittorie, due pari e una sconfitta, sei con i bianconeri per uno score di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici con Ayroldi IV uomo, Aureliano al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito Thuram, Frendrup, Malinovsky e Masini oltre al tecnico Tudor.

Juventus-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dubbi sul gol della Juve: rimessa battuta veloce per Vlahovic bravo nel servire Yildiz che, dopo il dribbling secco su De Winter, batte Leali con un destro potente in diagonale. Prima del fallo laterale, però, l’arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco quando Tudor raccoglie e rimette in gioco il pallone fuori dall’area tecnica. L’arbitro avrebbe dovuto fischiare, interrompere il gioco, parlare con Tudor (ed eventualmente sanzionarlo) e poi far riprendere il gioco.

Al 31′ Thuram entra duro su Miretti e viene ammonito. Al 40′ fallo in attacco di Miretti su Thuram, intervento rischioso dell’ex bianconero che ha rischiato il giallo. Al 47′ ammonito Tudor per proteste. Al 55′ giallo per Frendrup per una trattenuta su Thuram. Al 71′ ammonito Malinovsky per un intervento duro su Conceicao. All’88’ ammonito anche Weah per fallo su Masini. Dopo il recupero Juventus-Genoa finisce 1-0.