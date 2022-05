Toprak Razgatlioglu a caccia del primo successo in stagione

19-05-2022 12:01

La Superbike in questo weekend fa tappa all’Estoril. Il circuito lusitano sarà il palcoscenico della terza gara della stagione.

Una stagione iniziata più tra ombre che luci per il campione mondiale in carica, Toprak Razgatlioglu, che non è ancora stato in grado di salire sul gradino più alto del podio. Le prime due tappe hanno infatti mostrato una difficoltà reale del pilota Yamaha nella difesa del titolo mondiale, ma il Portogallo dovrà rappresentare per il campione in carica il bivio della stagione e il vero inizio del suo 2022.

Purtroppo, per il pilota turco, l’ultimo Gp non è stato tra quelli da ricordare, anzi: un contatto con il rivale Jonathan Rea, ha messo entrambi fuori gioco, nella manche domenicale.

Polemiche e strascichi sono andati avanti anche nel post gara, ma Razgatlioglu ha ormai messo da parte il weekend di Assen ed è pronto a salire sulla sua moto per difendere lo scettro di campione del mondo iniziando proprio dall’Estoril, dove arriva da inseguitore. Il turco al momento deve infatti accontentarsi di restare alle spalle di Rea e di Alvaro Bautista, leader del mondiale.

Proprio per questo motivo, il pilota turco è piuttosto determinato e concentrato a cambiare questa situazione, considerando che siamo ancora all’inizio del 2022 e che ha davanti a sé un anno di battaglie in pista.

“Sono passati tanti giorni tra una gara e l’altra è stato un periodo molto lungo quello passato tra Assen, ultimo Gp e il prossimo che si correrà questo weekend e ora ho davvero voglia di tornare a correre. In questo periodo ho deciso di allenarmi a casa, in Turchia, e ora mi sento pronto per l’Estoril. L’ultima gara ad Assen non è andata come ci aspettavamo anzi, è stata deludente, ma è meglio dimenticarla e guardare avanti.

L’Estoril è un tracciato che mi piace molto e in passato abbiamo avuto delle belle battaglie, e anche dei bei risultati per la Yamaha, nel 2020 il podio è stato tutto Yamaha! Ora, questo fine settimana, l’obiettivo è vincere di nuovo. Sono pronto”.

