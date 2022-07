Torino, agente Joao Pedro: "Nessun inserimento serio"

08-07-2022 21:32

Marco Piccioli, agente di Joao Pedro, ai microfoni di Sportitalia si è esposto sugli interessamenti arrivati per il suo assistito in queste settimane. Le pretendenti non mancano di certo per il brasiliano.

Queste le dichiarazioni di Piccioli: “Galatasaray? Stiamo ancora valutando il da farsi. Abbiamo fatto qualche conversazione con il Torino, ma non c’è stato nessun inserimento serio e concreto“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE