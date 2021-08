Torino-Atalanta 1-2: decide Piccoli al 93'

E’ la prima di Juric in A da tecnico del Toro ma in panchina ci va il vice Paro a causa del turno di squalifica ancora da scontare da parte dell’allenatore croato. Non c’è Belotti, uscito per infortunio in Coppa Italia contro la Cremonese, e al suo posto gioca Sarabia con Pjaca e Linetty tra le linee. A centrocampo confermati Lukic e Mandragora, mentre Singo e Aina sono le frecce laterali. In difesa giocano Djidji, Bremer e Rodriguez. Tra i pali Milinkovic-Savic.

La Dea debutta sul campo del Toro rinunciando in contemporanea ai due pilastri di centrocampo Freuler e de Roon, rimpiazzati da Pessina e Pasalic. In attacco c’è Muriel sorretto da Ilicic e Malinovskyi, mentre nelle retrovie debuttano Demiral in difesa – insieme a Palomino e Djimsiti – e Musso tra i pali. Sulle fasce largo a Gosens e Maehle.

Pronti via e l’Atalanta mette subito la freccia al 6′ sul primo guizzo stagionale di Muriel che dalla destra sterza verso il centro e fulmina Milinkovic-Savic con un bolide sotto la traversa. Colpito a freddo il Torino che però non si scompone, prende campo e pallino delle operazioni affacciandosi a più riprese dalle parti di Musso: il portiere argentino blocca il destro al veleno di Sanabria prima di volare sul piazzato da fuori di Ola Aina. Nel mezzo ancora granata pericolosi con Bremer che svetta a centro area ma Pessina sbroglia la situazione salvando sulla linea.

Il Toro preme anche ad inizio ripresa e Juric cavalca l’onda inserendo Belotti al posto di Sanabria comunque autore di una buona partita. Mescola le carte anche Gasperini che rifà il look all’attacco inserendo Lammers e Miranchuk al posto di Muriel e Ilicic, oltre a Pezzella che rileva Malinovskyi. La mossa vincente è però quella granata perché a undici dal traguardo Belotti si libera sul centro sinistra e calcia a rete trovando ausilio nella deviazione di Maehle che scavalca Musso e firma l’1-1. Sembra finita ma stravolgere il copione ci pensa un altro subentrato. Di nome fa Roberto Piccoli, classe 2001, che a tempo praticamente scaduto irrompe in area e da due passi griffa il goal partita.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

TORINO-ATALANTA 1-2

Marcatori: 6′ Muriel, 71′ Belotti, 93′ Piccoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Bremer 6 (74′ Izzo sv), Rodriguez 6; Singo 6.5, Lukic 6 (46′ Rincon 6), Mandragora 6.5, Aina 6.5; Linetty 6.5, Pjaca 6 (74′ Verdi sv); Sanabria 6 (65′ Belotti 7).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6.5; Djimsiti 6, Demiral 6 (83′ Lovato sv), Palomino 6.5; Maehle 5.5, Pasalic 5.5, Pessina 6.5, Gosens 5.5 (83′ Piccoli 7); Malinovskyi 5 (76′ Pezzella); Ilicic 5.5 (56′ Miranchuk 5.5), Muriel 7 (56′ Lammers 6.5).

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Demiral (A), Rincon (T), Bremer (T)

Espulsi: –

OMNISPORT | 21-08-2021 22:56