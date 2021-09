Torino: Belotti può tornare nel derby

Non arrivano buone notizie in casa granata per quanto riguarda il rientro in campo del “Gallo”.

Nessun intoppo sta ostacolando il recupero dell’attaccante azzurro, ma ci vorrà ancora un pò di tempo, prima che il centroavanti possa aessere di nuovo a disposizione di mister Juric.

Andrea Belotti è ancora alle prese con l’infortunio al perone patito nel match contro la Fiorentina, e ne avrà ancora per diverso tempo. Come riportato da Tuttosport, infatti, il Gallo, dopo aver saltato la partita con la Salernitana, dovrebbe non essere a disposizione neanche per Sassuolo e Lazio.

Potrebbe poi andare in panchina con il Venezia, ma il mirino del capitano del Torino è tutto rivolto a una partita: il derby contro la Juventus del 2 ottobre.

Nel frattempo i grnata sono tornati al lavoro proprio per preparare la delicata sfida contro il Sassuolo che nonostante il ko all’Olimpico contro al Roma ha davvero ben figurato contro Mou e co.

OMNISPORT | 14-09-2021 11:49