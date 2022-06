Torino, Belotti sempre più lontano: ora però il Gallo deve scegliere il futuro

12-06-2022 13:27

Sembra che ormai non ci sia più nulla da fare per Andrea Belotti al Torino. Il futuro del Gallo è sempre più lontano dalla Mole, nonostante un’offerta economicamente importante da parte di Cairo.

Il giocatore però, a 29 anni, vorrebbe capire le reali ambizioni dei granata, e dunque non ha accettato il rinnovo. Questo, unito alle parole del DS Vignati dei giorni scorsi, non lasciano molte speranza in una prosecuzione del rapporto.

Belotti dal canto suo, come scrive Tuttosport, sogna il Milan, ma l’ipotesi che porta alla Fiorentina è ancora viva.

