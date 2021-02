Torino: Cairo regala due rinforzi a Nicola

Il Torino sta vivendo un momento molto delicato. La classifica non sorride. In arrivo due rinforzi per Nicola, allenatore dei granata: il centrocampista Mandragora e il difensore centrale Rugani, entrambi di proprietà della Juventus.

L’affare Mandragora, di fatto, è concluso (prestito con obbligo di riscatto). Si starebbe forzando i tempi per arrivare alla classica fumata bianca anche per quanto riguarda il forse difensore centrale, attualmente in prestito, via Juventus, al Rennes.

OMNISPORT | 01-02-2021 08:41