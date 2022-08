22-08-2022 12:30

Un difensore sulla bocca di tutti che continua a piacere a mezza Serie A. Andrea Cistana è nella lista dei desideri di molti addetti ai lavori in massima serie e dopo l’interessamento concreto di Fiorentina, Sassuolo e Udinese le interessate al difensore del Brescia crescono. Al momento in pole sembra esserci il Torino di Ivan Juric.

I granata stanno lavorando per convincere il Brescia a cedere Cistana: le rondinelle valutano il classe 1997 8 milioni di euro e per abbassare la cifra cash Vagnati (che valuta il calciatore intorno ai 3 milioni) vorrebbe inserire una contropartita utile ai biancoblù per completare la rosa. I papabili sono Gemello in porta, i centrocampisti Garbett e Adopo, l’esterno Bayeye e il trequartista Seck, tutti profili che piacciono al Brescia e potrebbero accasarsi in Lombardia in prestito secco. Cistana è comunque nel mirino di altri club: Verona e Sampdoria restano alla finestra se per caso la trattativa tra Toro e Brescia dovesse naufragare.

