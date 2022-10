Torino: difficolta per il rinnovo di Lukic

27-10-2022 15:29

La trattativa tra il Torino e Sasa Lukic per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2024 appare più complessa del previsto.

Il serbo granata non cambia idea, vuole inserire una clausola rescissoria per firmare il prolungamento: una idea che non fa impazzire Cairo.

Il presidente granata avrebbe aperto a questa ipotesi ma solo ad un corrispettivo che possa tutelare anche il club: almeno 25 milioni di euro. Vagnati proverà a farlo entro il Mondiale, anche per evitare che in caso di buone prestazioni da parte dell’ex capitano, ciò possa allontanare il giocatore dalla permanenza e avvicinarlo all’addio. A riportarlo è Tuttosport.