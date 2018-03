Torino, Ferrante individua l'errore

La stagione del Torino si avvia verso l’anonimato, sulla falsa riga del malinconico andamento degli ultimi campionati.

Il cambio di guida tecnica da Sinisa Mihajlovic a Walter Mazzarri ha migliorato il rendimento della squadra nell’immediato, ma le sconfitte contro Juventus, Verona e Roma hanno spento del tutto i sogni europei e fatto rispuntare l’insofferenza dei tifosi verso la proprietà di Urbano Cairo.

Il grande ex Marco Ferrante, intervistato da 'Cronaca Qui', ha detto la propria sul momento dei granata, senza lesinare critiche: “Non pensavo davvero a questo punto del campionato di trovare il Torino a otto punti dalla zona Europa e al decimo posto in classifica. Gli addetti ai lavori parlavano chiaramente di settimo posto: n primis era stato Mihajlovic, poi via via sono arrivati gli altri dirigenti a sbandierare gli obiettivi. Proprio questo è stato l’errore più grande della stagione. A questo Toro manca l’atteggiamento, ed è inaccettabile per un club come questo".

SPORTAL.IT | 15-03-2018 21:30