Torino-Genoa, Juric: "Belotti non riesce ancora a scattare bene"

21-10-2021 15:44

Il tecnico del Torino Ivan Juric parla in conferenza stampa all’Olimpico in vista della sfida contro l’Hellas Verona valida per la nona giornata di Serie A. Juric è profondamente legato al Grifone: con la maglia rossoblu è sceso in campo ben 111 volte, ed inoltre ha iniziato lì la sua carriera da allenatore, prima in Primavera e poi anche in prima squadra (51 panchine, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte nel massimo campionato).

Queste le sue parole:

“Affrontiamo una squadra in salute con tante opzioni e con tanti ragazzi interessanti. Stanno bene. Ormai mi sono abituato a sfidarla. Quando sono a Marassi provo grandi sentimenti, in casa di meno. La squadra deve crescere in tutto. Poi ci sono segnali positivi, perché su tutti i campi proponiamo il nostro gioco. Quest’anno è particolare perché c’è meno tempo per lavorare. Noi andiamo bene come fluidità del gioco”.

Purtroppo il Torino, come già le stagioni scorse, è diventata una squadra esperta nel subire rimonte:

“C’è un po’ di tutto. Vedi a Sassuolo quando abbiamo tolto giocatori che non avevano più ritmo e abbiamo potuto cambiare. A Napoli l’inerzia era dalla nostra e non ci aspettavamo un gol subito. Alla fine hanno segnato per un rimpallo. Alla fine abbiamo perso tanti punti. È così e dobbiamo accettarlo. Non penso sia una questione psicologica, perché se fosse così ci saremmo abbassati. Invece noi abbiamo il giusto atteggiamento. Non vorrei diventasse un problema psicologico in futuro”.

Il Torino è imbattuto nelle ultime otto partite di campionato contro il Genoa, grazie a sei vittorie e due pareggi: i granata hanno una striscia di imbattibilità aperta più lunga solamente contro il Mantova (14). Juric parla anche del Gallo Belotti, ormai in odore di partenza:

“Su Belotti ci sto pensando. Ha fatto bene a Napoli, ma non riesce ancora a fare bene gli scatti. Sta diventando un’opzione seria. Per me l’importante è che non si faccia male e che cresca fisicamente e tecnicamente. Ha bisogno di ritrovare delle certezze. Sulle difficoltà offensive come sempre c’è un po’ di tutto. Le qualità individuali determinano le occasioni. Mi dispiace che Brekalo abbia sbagliato gol che in allenamento non sbaglia. Negli ultimi sedici metri è un cecchino. Noi dobbiamo creare di più. Creando di più, segneremo di più. Noi sbagliamo tante azioni. Dobbiamo alzare il livello in quello. recuperando giocatori, recupereremo anche qualità in avanti”.

