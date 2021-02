Torino-Genoa, l'ottimismo di Davide Ballardini

Tempo di vigilia per Torino e Genoa, che domani pomeriggio oalle 15:00 si affronteranno per la 22esima giornata di Serie A. Il Genoa ha vinto le ultime tre partite di Serie A e potrebbe per la prima volta arrivare a quattro successi di fila nella competizione dal settembre 2009 (cinque sotto Gian Piero Gasperini).

Della gara di domani ha parlato in conferenza stampa Davide Balalrdini, tecnico del Genoa:

“La si affronta come tutte le partite che il Genoa ha giocato fino ad ora. Con le qualità, la serietà, lo spessore umano e tecnico che il Genoa ha mostrato da quando noi siamo arrivati. Il Torino è una squadra, come abbiamo sottolineato, che ha grandissimo spessore tecnico e fisico. E’ una squadra che anche prima dell’arrivo di Nicola ti faceva vedere quanto era forte. Ora sono un po’ più continui nel fare la partita e vedi tutto il loro valore”.

Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 37 trasferte di Serie A contro il Torino (12N, 24P): 3-2 nel maggio 2009, con doppietta di Diego Milito, sotto Gian Piero Gasperini. Ma questo non ferma Ballardini, che esalta il modo in cui la squadra si è allenata in vista di questo delicato match:

“Tutte le volte lo dico ma è giusto dirlo, quando hai a che fare con delle persone che vengono al campo e vogliono allenarsi bene, per un allenatore ogni giorno è una soddisfazione. Chiedono molto da sé stessi e questo è un grande motivo di soddisfazione”.

Il Genoa è la squadra che ha tentato finora meno tiri in questa Serie A (179) – il Grifone è inoltre l’unica formazione a non aver ancora giocato 300 palloni nell’area avversaria nel torneo in corso (296). Nonostante questo, la stagione dell’attaccante Mattia Destro è più che positiva, autore di tanti gol decisivi e di prestazioni sempre ottime:

“Va benissimo quello che dicono però poi a parlare siam bravi tutti. Fino ad ora tutto questo è dimostrato nel quotidiano. L’aspetto più importante è questo: a quello che si dice e si pensa, seguono i fatti nel quotidiano. E i fatti sono che questi ragazzi ce la mettono tutta dal lunedì alla domenica”.

