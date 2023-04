Torino, i 22 convocati di Juric per la sfida al Sassuolo

La gara che chiude il programma della ventottesima giornata andrà in scena al Mapei Stadium

03-04-2023 17:53

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha diramato le convocazioni per la sfida di questa sera contro il Sassuolo di mister Alessio Dionisi, in programma alle 20,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sono 22 i giocatori granata a sua disposizione. Qui di seguito l’elenco completo in cui compaiono anche Aleksej Miranchuk, Valentino Lazaro e Karol Lintty…

PORTIERI: Milinkovic Savic, Fiorenza, Gemello. DIFENSORI: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Lazaro. CENTROCAMPISTI: Vlasic, Adopo, Ricci, Gineitis, Linetty. ATTACCANTI: Sanabria, Pellegri, Seck, Radonjic, Miranchuk.