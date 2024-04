Torino, il Giro a Superga il 4 maggio fa infuriare i tifosi: striscioni e polemiche

Monta la polemica per la decisione di far passare da Superga la prima tappa del Giro d'Italia in occasione della commemorazione degli Invincibili

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Polemiche a Torino per la decisione di far passare da Superga la prima tappa del Giro d’Italia in programma il 4 maggio, in concomitanza con il 75esimo anniversario della tragedia del Grande Torino. In città spuntano striscioni di contestazione, perché le strade verso la basilica saranno inevitabilmente chiuse al traffico. E sul banco degli imputati finisce Urbano Cairo, organizzatore della corsa rosa ma anche patron del Toro.

Torino, il Giro d’Italia a Superga: scoppia la polemica

Un gruppo dei tifosi del Torino, ‘Resistenti Granata 1906‘, ha affisso uno striscione con su scritto: “Salire a Superga è un nostro diritto, il Giro deve cambiare tragitto”. Messaggio chiaro, inequivocabile. Perché quella del 4 maggio è una data a cui i sostenitori tengono in maniera speciale. Perché è la data del ricordo. Del dolore. Dell’omaggio. Ma il passaggio della Corsa rosa complica il consueto pellegrinaggio per commemorare gli Invincibili, una delle più forti squadre italiane di tutti i tempi, la cui tragica fine fu causata dallo schianto dell’aereo (4 maggio 1949) che trasportava gli assi granata di ritorno da un’amichevole a Lisbona col Benfica.

Perché i tifosi del Torino ce l’hanno col presidente Cairo

Come riferisce La Stampa, nel mirino delle critiche è finito Urbano Cairo, patron del Torino ma anche ad di Rcs Mediagroup, ovvero la società che edita La Gazzetta dello Sport, quotidiano che si occupa dell’organizzazione del Giro d’Italia, giunto all’edizione numero 107. “Mai complici di chi ci sta togliendo tutto” ha scritto sui social Resistenti Granata 1906. E nel capoluogo piemontese non mancano striscioni proprio indirizzati a Cairo. “U.C. Vattene!” si legge. E, ancora, “fare daspare chi ti contesta è la tua più grande festa”. Insomma, clima tesa sulle sponde granata del Po.

Il Giro d’Italia passa da Superga: il motivo della decisione

Alle polemiche social hanno seguito i fatti. Sì, perché i tifosi del Torino in una leggera inviata all’inizio di aprile al sindaco Stefano Lorusso e al governatore Alberto Cirio avevano chiesto di modificare il percorso della prima tappa del Giro che partirà da Venaria Reale con traguardo fissato a Torino per un totale di 136 chilometri. Da Palazzo Civico hanno fatto sapere che si è deciso di far passare la Corsa Rosa da Superga proprio per omaggiare il Grande Torino. Per ovviare alla chiusure stradali e andare incontro ai tifosi, saranno istituite delle navette.