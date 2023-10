Giro d’Italia 2024 svelato il percorso: l’omaggio a Superga, ultima settimana da brividi e arrivo a Roma

E’ stata presentata ufficialmente la 107esima edizione del Giro d’Italia: svelato il percorso delle 21 tappe, la prima settimana si chiude a Napoli ma si deciderà tutto a cominciare dalla terza parte con Stelvio, Brocon e Sella

Il Giro d’Italia 2024 si svela. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano rivelato le prime tre tappe della Corsa Rosa che festeggia l’edizione numero 107 e lo fa con un percorso che si preannuncia molto interessante sin dai primi giorni di gara e che diventa durissimo nel finale.

Arrivo a Torino con l’omaggio alle vittime di Superga

La prima tappa del Giro è un omaggio alle vittime della tragedia del Grande Torino, si scala infatti il Colle di Superga nel 75esimo anniversario della tragedia, poi un percorso intorno alla città piemontese di 28 chilometri e arrivo in corso Moncalieri. Tappa interessante anche la seconda con arrivo al Santuario di Oropa. La terza frazione da Novara a Fossano è riservata ai velocisti.

Si prosegue con la tappa da Acqui Terme-Andora che si presta a qualche fuga da lontano, poi la Genova-Lucca destinata ai velocisti. Giornata da tenere d’occhio anche quella da Viareggio a Rapolano Terme. Il 10 maggio è in programma la prima cronometro da Foligno a Perugia.

Si continua a salire sabato 11 maggio con la tappa da Spoleto a Prati di Tivo mentre domenica si chiude la prima settimana per la terza volta a Napoli con la Avezzano-Napoli di 206 km.

Seconda settimana: occhio alle trappole

La seconda settimana di Giro si apre con una tappa appenninica che va da Pompei a Cesano Mutri e che potrebbe rappresentare un’insidia. Il giorno dopo spazio ai velocisti nell’arrivo a Francavilla al Mare, così come nella 12esima da Martinsicuro a Fano. Per gli uomini di alta classifica ci sarà tempo di rifiatare anche nella Riccione-Cento, mentre il giorno dopo è in programma la crono che va da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. La seconda settimana si chiude con una tappa di quelle che promettono spettacolo con la Manerba del Garda-Livigno e un dislivello di 5200 metri e il Mottolino nel finale.

Giro d’Italia: si decide tutto nella terza settimana

Tante le difficoltà già nelle prime due settimane di gara ma la terza è quella che si preannuncia durissimo. Martedì 21 maggio è in programma la Livigno-Santa Cristina in Valgardena, la 17esima tappa è di 154 ma promette spettacolo. Si scala il Passo Sella, si va su in successione sul Passo Rolle, sul Passo Gobbera e su Passo Broncon, poi dopo la discesa c’è la risalita sul versante più duro della Val Malene con gli ultimi 2 km al 12%.

Dopo una tappa per riprendere fiato a Padova, si torna a salire nella Mortegliano-Sappada e infine potrebbe essere decisiva la 20esima frazione che va da Alpago a Bassano del Grappa con 4200 metri di dislivello prima della passerella finale a Roma.

Giro d’Italia: le 21 tappe del 2024