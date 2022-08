Torino: in arrivo Miranchuk dall'Atalanta

01-08-2022 08:41

Il Torino ha concluso l’affare Miranchuk con i Nerazzurri dell’Atalanta. Il russo ha accetato l’offerta dei granata ed oggi sosterrà le visite mediche, per poi unirsi alla squadra di Ivan Juric. Lo riporta il Corriere dello Sport, il quale fa il punto sulla questione arrivi. Per il centrocampo dovrebbe arrivare il turco del Besiktas Ilkhan, ma è presente una clausola rescissoria importante che il direttore sportivo Vagnati vorrebbe abbassare presentando un’offerta ufficiale. In attacco si lavora anche per Orsolini del Bologna, ma il club considera il classe ’97 ancora importante per il progetto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE