Torino, in bilico un altro rinnovo

In casa Torino le preoccupazioni sono molteplici. Dall’ultimo posto in classifica con zero punti ai casi di Coronavirus che costringeranno la squadra a trascorrere in isolamento la settimana che porterà alla partita contro il Sassuolo, fino al caso dei rinnovi che non arrivano.

Oltre alle situazioni di Andrea Belotti e di Nicolas Nkoulou, anche quella di Wilfred Singo preoccupa società e tifosi.

L’esterno ivoriano classe 2000, prodotto del vivaio granata, era stato lanciato in prima squadra da Moreno Longo nel finale dello scorso campionato, ma Marco Giampaolo gli sta dando poco spazio.

Complice la concorrenza di Mergim Vojvoda, Singo sta riflettendo sul proprio futuro: in ballo un possibile prestito a gennaio, ma anche le discussioni sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

OMNISPORT | 20-10-2020 19:32