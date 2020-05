Torino: in due su Berenguer

Le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna Alejandro Berenguer è seguito con molto interesse da Celta Vigo e Athletic Bilbao.

Il classe 1995 di Pamplona ha disputato 24 partite tra campionato, Coppa Italia e qualificazioni all'Europa League mettendo la firma su 5 gol e 3 assist. In uscita c'è anche Armando Izzo: il difensore è nel mirino dell'Inter che potrebbe inserire nella trattativa Roberto Gagliardini per convincere la dirigenza granata.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, Cairo è in forte pressing su Pinamonti e Biraschi.

SPORTAL.IT | 03-05-2020 11:03