Torino, in porta arriva Gabriel: via Milinkovic-Savic

09-06-2022 23:59

Con il mercato estivo che deve di fatto ancora iniziare, il Torino sembra avere già sistemato il parco portieri.

A difendere i pali della squadra di Ivan Juric nella prossima stagione sarà il riconfermato Etrit Berisha insieme a Gabriel Vasconcelos.

Il brasiliano ex Milan, classe ’92, reduce dallo svincolo dal Lecce dopo aver conquistato la promozione in A, sta per legarsi alla società granata, che diventerà l’ottavo club diverso della carriera in Italia, dopo quelle con Napoli e Cagliari, oltre che con il Milan, in A, Carpi, Empoli e Perugia, oltre al Lecce, tra i cadetti.

Gabriel si giocherà il posto da titolare con Berisha, mentre Luca Gemello, terzo portiere nell’ultima stagione, potrebbe venire ceduto in prestito, lo stesso destino al quale dovrebbe andare incontro Vanja Milinkovic-Savic.

Il serbo, fratello del laziale Sergej, titolare per buona parte della stagione, non ha convinto in pieno Juric, ma la società sembra voler continuare a mantenere il controllo sul suo cartellino.