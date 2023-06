Torino, incontro con Cairo: deciso il futuro di Juric

Dopo aver incontrato il presidente Cairo, il tecnico croato ha deciso di restare sulla panchina dei granata.

04-06-2023 19:55

In seguito alla sconfitta nell’ultima gara di campionato contro l’Inter era venuto fuori qualche dubbio sulla permanenza o meno di Ivan Juric alla guida del Torino. Ma la conferma non è tardata ad arrivare, dato che il tecnico croato sarà sulla panchina dei granata anche nella prossima stagione. Positivo l’incontro in giornata con il presidente Urbano Cairo.

Juric ha ricevuto le giuste garanzie dal numero uno del club, così potrà continuare la loro collaborazione iniziata due estati fa. Nella seconda settimana di luglio, forse il 10, il Torino inizierà la preparazione per la prossima stagione con il ritiro che dovrebbe svolgersi a Pinzolo, in provincia di Trento.