18-01-2022 15:57

L’avventura di Fares al Torino è iniziata nel peggiore dei modi. Durante l’allenamento di ieri, l’algerino si è infortunato e gli esami strumentali eseguiti quest’oggi hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale.

Stagione quindi finita per Fares. Brutta notizia per il Torino e per il giocatore, che ancora non aveva messo i piedi in campo con la nuova sqaudra.

