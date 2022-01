Torino, Ivan Juric: "Sassuolo grande squadra"

20-01-2022 20:35

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara di domenica alle 15.00 contro il Sassuolo di Dionisi. Il Torino ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro il Sassuolo in Serie A (6V, 4N), vincendo le due pi recenti – i granata non hanno mai registrato tre successi di fila contro i neroverdi nel torneo.

Questo il commento di Juric:

“Il Sassuolo è una grande squadra, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. E’ dotata di grandi individualità, di giocatori fortissimi. Sarà curioso affrontarli di nuovo a quasi un girone di distanza. Da quella partita sono migliorati molto, praticano un calcio che mi piace molto perché è molto dinamico”.

A Juric ha fatto eco il commento di Praet:

“Credo che sarà una partita simile all’andata, loro giocano sempre da dietro molto bene, dobbiamo fare attenzione a non farli ragionare troppo. Dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo – aggiunge il giocatore granata – . Dobbiamo essere sempre molto aggressivi e anche nel gioco stiamo facendo meglio di prima. Mi aspetto una bella partita”.

OMNISPORT