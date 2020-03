Torino: Izzo in bilico, torna di moda un ex

E' tempo di riflessioni in casa Torino: Urbano Cairo sta analizzando soprattutto la situazione legata alla difesa.

Una delle prime questioni che il presidente granata dovrà risolvere è quella legata a Izzo. Il difensore, che non è ancora riuscito a ripetere le ottime prestazioni della scorsa stagione, è corteggiato soprattutto dalla Roma che a fine stagione potrebbe affondare il colpo.

Per sostituirlo Cairo sta pensando al ritorno di Glik, che di recente alla Gazzetta dello Sport non ha chiuso le porte all'ipotesi granata-bis: "Sicuramente l’Italia mi piace tantissimo. Se qualcuno mi chiama se ne può ragionare. Il Torino Non è un club normale, è speciale. E' un pezzo della storia, è qualcosa in più. Te ne accorgi di più vivendo all'estero".



SPORTAL.IT | 25-03-2020 16:15