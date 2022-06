Torino, Joao Pedro nel mirino: si tratta con il Cagliari

02-06-2022 10:37

Il Torino è già proiettato verso la prossima stagione. In attesa di conoscere il futuro del capitano Andrea Belotti, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, i granata puntano a rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club di Urbano Cairo sarebbe in forte pressing su Joao Pedro del Cagliari.

Il calciatore è da tempo nel mirino del Torino, e la retrocessione dei sardi in Serie B, potrebbe facilitare la trattativa. I piemontesi avrebbero già avviato i contatti con la società rossoblù per il classe ’92 in scadenza nel 2023, presentando un’offerta da 7 milioni di euro.