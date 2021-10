Torino, Juric: "Abbiamo creato più del Napoli"

17-10-2021 20:44

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha rivendicato con orgoglio la prestazione della sua squadra, sconfitta di misura dal Napoli: “Abbiamo avuto più occasioni da gol del Napoli, non ci siamo limitati a resistere. Abbiamo fatto una gara giusta. Il rigore era una ingenuità nostra, abbiamo avuto due occasioni nitide. Dispiace perché il gol è arrivato su un rimpallo sfortunato”.

“La squadra cresce bene, ma deve farlo di più nel palleggio, nella trasmissione della palla e nella finalizzazione – ha continuato il mister dei granata -. Abbiamo recuperato Belotti, un’altra bella soluzione per me. Praet tornerà per la prossima partita. In questo momento ci sono prestazioni ottime e risultati carenti, bisogna migliorare”.

