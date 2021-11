Torino, Juric: "Belotti ritrovato, non pensiamo alla Juve"

05-11-2021 13:54

In vista del match contro lo Spezia, Juric è intervenuto in conferenza stampa: “Domani deve essere per noi come una piccola finale, perché dopo arriva la sosta e sarebbe importante staccare con un bel risultato dopo così tante prestazioni positive per avere un altro slancio in classifica – commenta l’allenatore del Torino -. Ma attenzione: lo Spezia è una squadra piena di talenti e finora ha raccolto meno di quello che doveva. Sarà difficilissima, qualità avanti e dietro giocatori molto tosti”.

Un’assenza e un ritorno importante per il Torino: “Domani Praet non ci sarà, lui è un tipo di giocatore che fa fatica a recuperare quando si gioca una partita dietro l’altra. Questa settimana si è allenato poco, non è riuscito proprio a recuperare a livello fisico. Oggi vediamo come sta…. Ritorna Pjaca, che ieri ha fatto tutto l’allenamento. Noi, come società, con Pjaca abbiamo fatto un errore – puntualizza Juric -: nel passato lo abbiamo messo in campo quando non doveva andarci (il riferimento è alla sfida in casa contro la Lazio, ndr). Da un piccolo problema è diventato un problema molto più grande”.

Belotti potrebbe ricevere la convocazione per rientrare in Nazionale: “Se accadesse, sarei strafelice per lui. L’altro giorno abbiamo visto un Gallo come non vedevamo da anni – chiude il tecnico -: con questa forma e con questo approccio alla gara è un giocatore molto importante. In questi mesi ho conosciuto un ragazzo molto serio. Dovesse andare in Nazionale senza giocare titolare, gli manderemo un programma di allenamento per mantenere il livello di condizione atletica”.

Infine, una domanda sulla classifica: “Noi davanti alla Juventus? E’ troppo presto. Non guardiamo loro, guardiamo solo a noi stessi”.

