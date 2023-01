Torino, Juric: "Ci è mancata la giusta energia"

15-01-2023 17:59

Era stata una settimana positiva per il Torino, data la clamorosa qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta battendo il Milan a San Siro. Ma ora è arrivata la sconfitta interna in campionato con lo Spezia. Un risultato che non ci voleva per Ivan Juric, che ne ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ci è mancata la giusta energia per affrontare questa gara, loro sono una squadra tosta e quando non si è al massimo si rischia”.

“Temevo questa partita, già abbiamo perso Lazaro e ora vediamo Lukic. Forse lo perderemo per un periodo lungo. Sul mercato c’è da completare qualcosa”, ha aggiunto Juric. Si è fatto un passo indietro: “È stata una partita sottotono, con il Verona e con la Salernitana sono rimasto contento, con il Milan stupendi ma oggi no. Infine, una polemica nel confronto dell’arbitro Ghersini: “Il rigore ci sta, ma anche il rosso per Caldara“.