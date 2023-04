Torino, Juric: "I ragazzi insultati, dovevo essere tosto con la società"

Il tecnico dei granata: "Quando fai il decimo posto devi poi andare su. Questo si sente, si percepisce".

16-04-2023 18:59

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il tecnico del Torino Juric ha dichiarato: “Penso che abbiamo fatto di tutto. Abbiamo regalato il gol su fallo laterale. Percepiamo quanto successo contro il Napoli. C’è grande amarezza per il gol. Poi abbiamo creato il mondo, faccio i complimenti alla squadra che ha fatto di tutto per vincere“.

Sulle colpe e il bilancio, Juric ha aggiunto: “Penso che abbiamo 3 punti in più dell’anno scorso ed è un grande risultato. Abbiamo perso tanti giocatori. Faccio i complimenti ai ragazzi, che però stanno prendendo insulti. La grande colpa che ho è non essere tosto nelle scelte della società, mi sono tirato indietro su cose che non dovevo permettere per il bene della società. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma oggi prendono insulti. Noi siamo il Torino: quando fai il decimo posto devi poi andare su. Questo si sente, si percepisce“, ha detto a Dazn.